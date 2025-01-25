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Кока-Кола - средство для чистки унитаза

Кока-Кола - средство для чистки унитаза

Вы ищете способ борьбы с налетом в туалете, не покупая дорогостоящих средств?  Кола Вы ищете нетоксичные моющие растворы?  Кола Регулярная очистка с помощью Кока-Колы Налейте 1-2 чашки (237-473 мл) Кока-Колы в унитаз.

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