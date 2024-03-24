Управдом не хочет быть другом человека бесплатно

Совет многоквартирного дома — это некий посредник между жильцами и управляющей компанией. Его председатель — чаще всего активный пенсионер — взваливает на себя уйму обязанностей: от контроля за качеством жилищных и коммунальных услуг до представления интересов собственников в суде.
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