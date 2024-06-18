Украина разгромлена Румынией, Мбаппе сломал нос, Бельгия внезапно проиграла Словакии, «Бостон» – чемпион НБА, Трусова обручилась с Игнатовым и другие новости

1. Украина крупно проиграла Румынии в 1-м туре группового этапа Евро – 0:3. Первый гол украинцы пропустили после ошибки вратаря «Реала» Андрея Лунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сафонов в «ПСЖ», 5:1 в матче открытия Евро-2024, «Зенит» купил Латышонка, Шипачев в минском «Динамо», Щербакова ушла от Тутберидзе, «Даллас» размочил счет в финале НБА и другие новости
- Победы Испании и Италии, 8:1 от «Эдмонтона» с рекордами Макдэвида в финале НХЛ, Рублев не едет на Олимпиаду, самый быстрый гол в истории Евро и другие новости
- Скучная победа Англии, фанатские беспорядки на Евро-2024, Самсонова взяла 5-й титул, Хвича хочет покинуть «Наполи» и другие новости
Свежие комментарии