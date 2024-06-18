Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Турция Грузия... включила на Хвичу глянуть... а он труп (( а так... не пожалела )) футбольчик топ, что-то из нулевых ...Украина разгромле...
  • Лена Мисько
    По данным, игрок хотел остаться в армейском клубе, но еще в начале мая ему сказали, что продлевать контракт с ним не ...Украина разгромле...
  • Лена Мисько
    Антон Заболотный покидает (https://t.me/pfccskamoscow/21507) ЦСКА в связи с истечением контракта. Нападающий является...Украина разгромле...

Украина разгромлена Румынией, Мбаппе сломал нос, Бельгия внезапно проиграла Словакии, «Бостон» – чемпион НБА, Трусова обручилась с Игнатовым и другие новости

Украина разгромлена Румынией, Мбаппе сломал нос, Бельгия внезапно проиграла Словакии, «Бостон» – чемпион НБА, Трусова обручилась с Игнатовым и другие новости

1. Украина крупно проиграла Румынии в 1-м туре группового этапа Евро – 0:3. Первый гол украинцы пропустили после ошибки вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Антон Заболотный покидает (https://t.me/pfccskamoscow/21507) ЦСКА в связи с истечением контракта. Нападающий является воспитанником клуба и вернулся в ЦСКА три года назад, после чего провел за основную команду 104 матча, в которых забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач.
ПФК ЦСКА
Telegram
Ответить
4 час.
Лена Мисько
По данным, игрок хотел остаться в армейском клубе, но еще в начале мая ему сказали, что продлевать контракт с ним не планируют.
Ответить
4 час.
Лена Мисько
Турция Грузия... включила на Хвичу глянуть... а он труп (( а так... не пожалела )) футбольчик топ, что-то из нулевых без всяких нижних блоков и финальных третей.... просто пацаны созвонились, сняли поле и поиграли в футбол самый смотрибельный матч без вопросов. Не хватает драки
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх