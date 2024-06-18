Украина разгромлена Румынией, Мбаппе сломал нос, Бельгия внезапно проиграла Словакии, «Бостон» – чемпион НБА, Трусова обручилась с Игнатовым и другие новости

Лена Мисько Антон Заболотный покидает (https://t.me/pfccskamoscow/21507) ЦСКА в связи с истечением контракта. Нападающий является воспитанником клуба и вернулся в ЦСКА три года назад, после чего провел за основную команду 104 матча, в которых забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач. ПФК ЦСКА Telegram

Лена Мисько По данным, игрок хотел остаться в армейском клубе, но еще в начале мая ему сказали, что продлевать контракт с ним не планируют.