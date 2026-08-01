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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Мерсон: «Если «Арсенал» не подпишет Винисиуса или Барколя, это станет проблемой. Отпустить Троссарда было плохим решением»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о трансферных планах лондонского клуба. По его мнению, после ухода Леандро Троссарда команда обязана приобрести нового левого вингера.

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