Хуситы с помощью БПЛА пытались атаковать военный корабль США

Военнослужащие Соединённых Штатов успешно поразили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) боевиков шиитского движения "Ансар Алла" (также известны как хуситы), которые были запущены с йеменской территории.
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