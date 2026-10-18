Конфликт между Зеленским и Трампом вероятнее всего выльется в ближайшее время в занятное зрелище по устранению украинского лидера.
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Finita la comedy!!!!!
Так и сделают....
Стыдно. Стыдно должно быть презикам всех стран, только называвшим зельку президентом, а уж жавшим руку гниде не отмыться. Кусок говна залез на трон, править - бог мозгов не дал. И хоть говорят все, мол король голый, никто это говно не смоет. Просто стыдно
Объявить крупное денежное вознаграждение за голову Зеленского. Свои же уберут просроченного.
надо как мадуро
Не фиг его коксом накачивать! Чтоб сдох в розовых соплях? Неее, надо, чтоб он помучился...