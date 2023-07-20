ВС РФ нанесли третью серию ударов по Черноморским портам Украины

такая же свинья-рагулина и поставила ,а то ж кто еще! 😜

Анастасия Гончарова

Так и надо дальше продолжать! чтоб из свинорылого "мозга" выбить любые желания даже думать об диверсиях! стереть этих сук опущенных с лица земли без всякой жалости! а то хрюканина только в сетях от них, свинотвари ненавижу вас отребье попрошайническое, вот теперь постебитесь парашники!😡😡😡