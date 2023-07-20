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ВС РФ нанесли третью серию ударов по Черноморским портам Украины

ВС РФ нанесли третью серию ударов по Черноморским портам Украины

Третьи сутки Россия наносит массированные комбинированные удары возмездия по Черноморским портам Украины за недавний теракт против Крымского моста.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
Пусть радуются что Путин слишком добрый , я бы с Киева начал ...
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13 час.
Анастасия Гончарова
такая же свинья-рагулина и поставила ,а то ж кто еще! 😜
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11 час.
Анастасия Гончарова
Так и надо дальше продолжать! чтоб из свинорылого &quot;мозга&quot; выбить любые желания даже думать об диверсиях! стереть этих  сук опущенных с лица земли без всякой жалости! а то хрюканина  только в сетях от них,  свинотвари ненавижу вас отребье попрошайническое, вот теперь постебитесь парашники!😡😡😡
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11 час.

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