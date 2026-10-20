В Арктике уже работают беспилотные грузовики, а на Северном морском пути готовятся к масштабным испытаниям авиационных беспилотниковВ Арктике уже работают беспилотные грузовики, а на Северном морском пути готовятся к масштабным испытаниям авиационных беспилотниковКак довести доказавшие эффективность технологии до регулярной промышленной эксплуатации и тиражировать их между предприятиями и регионами?Этому посвящён трек ФАНБ-2026 «Технологии и инновации для Арктики».