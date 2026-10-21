“New Mexico’s attorney general on Wednesday filed a federal lawsuit accusing Jeffrey Epstein’s long-time personal lawyer and accountant of facilitating Epstein’s sex trafficking operation,” CNBC reports.
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