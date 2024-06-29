CNN: Boeing обвинил сотрудников завода в ситуации с оторвавшейся дверью

Компания Boeing нашла объяснение инциденту с оторвавшейся в полете дверью самолета Alaska Airlines. По информации от CNN, на брифинге 25 июня представители авиастроительной корпорации назвали причиной произошедшего недочеты со стороны работников завода в Рентоне, штат Вашингтон.
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