CNN: Boeing обвинил сотрудников завода в ситуации с оторвавшейся дверью

Компания Boeing нашла объяснение инциденту с оторвавшейся в полете дверью самолета Alaska Airlines. По информации от CNN, на брифинге 25 июня представители авиастроительной корпорации назвали причиной произошедшего недочеты со стороны работников завода в Рентоне, штат Вашингтон.