Опубликованы самые смешные работы премии Nikon Comedy Wildlife Awards 

«Берегитесь деревьев» / © Mark Koster «Громкий смех» / © Ingo Hamann «Медленный блюз» / © Harry Collins «Держитесь крепче» / © Alexander Fine «Плохая идея» / © Anton Pretorius «Одна голова — хорошо, а три — лучше» / © John Mullineux «Трое — это толпа» / © Deena Sveinsson «Пикабу!» / © Tilan Weerasinghe .
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