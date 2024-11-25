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Русский Днепропетровск

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Курская дуга, 23 ноября: «Птахи Мадьяра» против СпН «Ахмат». Наши бойцы приняли вызов

Радомир Маркуш 24 ноября 2024 г., 9:14   В зоне вторжения появился элитный батальон операторов FPV-дронов, у которых ничего не получается Украинская «телега» сообщила о скорых переменах в высшем руководстве ВСУ, связанных с «большими проблемами на Курщине».

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