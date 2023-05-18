В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую

Песков: меры, принятые для улучшения демографической ситуации, пока не дали результата Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не получается.
Песков: меры, принятые для улучшения демографической ситуации, пока не дали результата Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не получается.
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