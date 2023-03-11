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«Это Вам не Казахстан»: Кошкин предсказал реакцию России на обострение в Грузии

«Это Вам не Казахстан»: Кошкин предсказал реакцию России на обострение в Грузии

Заведующий кафедрой политологии и социологии Экономического университета имени Плеханова, полковник запаса, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин предсказал реакцию России на обострение в Грузии.

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