Кавазашвили о Тюкавине: «Настолько талантливый мальчик, позвольте мне его усыновить. Фамилию свою давать не буду»

Бывший футболист «Спартака» обратился к руководству «Динамо» в рамках премии «Джентльмен года 2024». Церемония награждения премии издания «Комсомольская правда», которую получил форвард бело-голубых, прошла 4 декабря в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии