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Росавиация может аннулировать международные допуски авиакомпании «Ижавиа»

Росавиация может аннулировать международные допуски авиакомпании «Ижавиа»

Ижевск. Удмуртия. Росавиация внесла на заседание Межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к международным перевозкам документ об аннулировании допусков авиакомпании «Ижавиа» на выполнение регулярных международных рейсов.

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