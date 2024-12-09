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Хакеры крадут аккаунты: как поврежденные файлы становятся инструментом киберпреступлений

Хакеры крадут аккаунты: как поврежденные файлы становятся инструментом киберпреступлений Юлия ЧелкановаВ современном цифровом мире хакеры продолжают изощряться в своих методах кибератак, и одним из новых подходов стало использование поврежденных файлов для кражи аккаунтов.

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