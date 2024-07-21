Почему генерал Бастрыкин снова заговорил о возвращении смертной казни в России?

Признанный террористом Мухаммадсобир Файзов*. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подверг критике "мягкие условия" тюремного заключения для пожизненно осужденных, в том числе для террористов, убивших более 140 человек в "Крокусе".
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