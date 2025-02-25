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Замглавы МВД Британии Дэн Джарвис допустил возвращение России в G7

Замглавы МВД Британии Дэн Джарвис допустил возвращение России в G7

Замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис заявил в интервью британской радиостанции Times Radio, что Лондон не исключает возможности возвращения Москвы в состав Группы семи (G7), которая в результате может вновь стать Группой восьми (G8).

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