Замглавы МВД Британии Дэн Джарвис допустил возвращение России в G7

Замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис заявил в интервью британской радиостанции Times Radio, что Лондон не исключает возможности возвращения Москвы в состав Группы семи (G7), которая в результате может вновь стать Группой восьми (G8).
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