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Железнодорожный переезд закроют сегодня в Чите

Железнодорожный переезд закроют сегодня в Чите

В Чите 1 мая перекроют железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе ЗабЖД.«В связи с проведением работ по ремонту пути 1 мая 2024 года с 12:00 до 18:00 будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в Чите по улице Проектная», - говорится в сообщении.

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