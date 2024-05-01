Железнодорожный переезд закроют сегодня в Чите

В Чите 1 мая перекроют железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе ЗабЖД.«В связи с проведением работ по ремонту пути 1 мая 2024 года с 12:00 до 18:00 будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в Чите по улице Проектная», - говорится в сообщении.