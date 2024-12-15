В числе псевдоисторических русофобских мифов пользуется особой популярностью среди русофобской нечисти тот, который объясняет происхождение слова "славяне" от греческого "склавяне", что означает "рабы".
Орбини разоблачает миф о славянах-рабах
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Русь = Это социализм = Общинность , Соборность ! Рабство пришло с Романовыми ...... , ушли Большевики .... , вернулось снова, по сути , с 90-ми ! Каждый работающий сегодня трудится на благо и в карман работодателя , а не на благо всего общества !
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8 час.
Николай Кочергин
Молодец. Правильно мыслишь. Побольше бы таких как ты. Спасибо.
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4 час.
Николай Кочергин
Не зря все официальные историки произносят его имя со слюной и пеной у рта. Общался с ними. Кроме как "фоменкоид, хроноложец, дурак, неуч, в институтах не учился" и подобной грязи от них ничего не услышал. Им запрещено пускаться в дискуссии: а вдруг скажут лишнее. А это: потеря погон, званий, должностей, возможности печатать свои "опусы" по истории, переписывая труды своих предшественников. История превратилась в догмат, как раньше религия - сразу на костер.
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4 час.
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