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Велемудр. Мир тесен.

22 861 подписчик

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Свежие комментарии

  • Николай Кочергин
    Не зря все официальные историки произносят  его имя со слюной и пеной у рта. Общался с ними. Кроме как "фоменкоид, хр...Орбини разоблачае...
  • Николай Кочергин
    Молодец. Правильно мыслишь. Побольше бы таких как ты. Спасибо.Орбини разоблачае...
  • Малик Гумеров
    Русь = Это социализм = Общинность , Соборность !                                         Рабство пришло с Романовыми ...Орбини разоблачае...

Орбини разоблачает миф о славянах-рабах

Орбини разоблачает миф о славянах-рабах

В числе псевдоисторических русофобских мифов пользуется особой популярностью среди русофобской нечисти тот, который объясняет происхождение слова "славяне" от греческого "склавяне", что означает "рабы".

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Русь = Это социализм = Общинность , Соборность !                                         Рабство пришло с Романовыми ...... ,  ушли Большевики .... , вернулось снова, по сути ,  с 90-ми !                                                          Каждый работающий сегодня трудится  на благо и в карман работодателя  , а не на благо всего общества !
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8 час.
Николай Кочергин
Молодец. Правильно мыслишь. Побольше бы таких как ты. Спасибо.
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4 час.
Николай Кочергин
Не зря все официальные историки произносят  его имя со слюной и пеной у рта. Общался с ними. Кроме как &quot;фоменкоид, хроноложец, дурак, неуч, в институтах не учился&quot; и подобной грязи от них ничего не услышал. Им запрещено пускаться в дискуссии: а вдруг скажут лишнее. А это: потеря погон, званий, должностей, возможности печатать свои &quot;опусы&quot; по истории, переписывая труды своих предшественников. История превратилась в догмат, как раньше религия - сразу на костер.
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4 час.

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