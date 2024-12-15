Орбини разоблачает миф о славянах-рабах

Русь = Это социализм = Общинность , Соборность ! Рабство пришло с Романовыми ...... , ушли Большевики .... , вернулось снова, по сути , с 90-ми ! Каждый работающий сегодня трудится на благо и в карман работодателя , а не на благо всего общества !

Николай Кочергин

Не зря все официальные историки произносят его имя со слюной и пеной у рта. Общался с ними. Кроме как "фоменкоид, хроноложец, дурак, неуч, в институтах не учился" и подобной грязи от них ничего не услышал. Им запрещено пускаться в дискуссии: а вдруг скажут лишнее. А это: потеря погон, званий, должностей, возможности печатать свои "опусы" по истории, переписывая труды своих предшественников. История превратилась в догмат, как раньше религия - сразу на костер.