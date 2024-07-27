Алсу не могла попасть домой после заявления о разводе

Певица Алсу мгновенно поплатилась, когда захотела развестись с миллиардером. Адвокат Яна Абрамова, Александр Добровинский, утверждает, что ему непонятны причины обиды Алсу на мужа и ее решение подать на развод.
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