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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о Бруну: «Настоящий боец и отличный пример для других. Он всегда доступен, играет на хорошем уровне и заряжает команду энергией. Это необходимо для достижения успеха»

«Я знаю, что он очень рад быть здесь. Готовность взять на себя ответственность – это один из самых важных качеств, которые лучшие футболисты должны демонстрировать и проявлять.

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