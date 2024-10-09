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Китай

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АБР предоставит Таджикистану грант в размере 15 млн долларов США

Манила, 8 октября /Синьхуа/ -- Азиатский банк развития /АБР/ во вторник заявил, что одобрил дополнительное грантовое финансирование в размере 15 млн долларов США для проекта по переподключению энергосистемы Таджикистана к объединенной энергосистеме /ОЭС/ Центральной Азии посредством межсетевых соединений с соседним Узбекистаном.

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