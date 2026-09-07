Исламда хатын-кыз, ана хакы, кыз бала үстерү, бала төшерү турында - хәзрәт аңлата

Казанның Әмәт мәчете имам-хатыйбы Равил хәзрәт Бикбаев Ислам динендә хатын-кызның урыны, ана булу, бала төшерү кебек җитди мәсьәләләр турында аңлатты.
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