Кому можно помолиться в церковный праздник 13 ноября 2023 года, что грешно делать сегодня Марина ОнегинаМы уделяем внимание своему физическому состоянию каждый день, в то время как душе следует уделить внимание постоянно.
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