Жители Алтая назвали специалистов, с которыми приходилось скандалить в 2024 году

Конфликтным специалистам посоветовали почаще отдыхать и пить успокоительные средства, а еще лучше – найти работу по душе Жители Алтайского края назвали самые конфликтные профессии, с представителями которых у них происходили ссоры в 2024 году, сообщает "Зарплата.