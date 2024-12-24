Жители Алтая назвали специалистов, с которыми приходилось скандалить в 2024 году

Конфликтным специалистам посоветовали почаще отдыхать и пить успокоительные средства, а еще лучше – найти работу по душе Жители Алтайского края назвали самые конфликтные профессии, с представителями которых у них происходили ссоры в 2024 году, сообщает "Зарплата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии