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Казан спортчысы Ренас Зәйнетдинов сугышчан самбо буенча халыкара турнирда җиңү яулады

Казан спортчысы Ренас Зәйнетдинов сугышчан самбо буенча 71 килограммга кадәрге авырлык категориясендә «Сугышчан самбо лигасы» халыкара Гран-при турниры җиңүчесе булган.

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