Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Я - за показательное наказание врагов народа!

Я  долго  ничего  не  писала     о      ликвидации     выруси  и  предателя     Кузьминова,  в  августе  минувшего  года    угнавшего    на  Украину  вертолёт,  не  писала   потому, что я  пессимист  и  не  верила,  что   вырусь     действительно  ликвидировали.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Чтобы потом не говорить, что нас очередной раз обманули, нужна только сила, так как только силу понимают и боятся все нелюди.
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