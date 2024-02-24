Я - за показательное наказание врагов народа!

Я долго ничего не писала о ликвидации выруси и предателя Кузьминова, в августе минувшего года угнавшего на Украину вертолёт, не писала потому, что я пессимист и не верила, что вырусь действительно ликвидировали.
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