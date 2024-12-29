МОСКВА, 29 декабря, ФедералПресс. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя скандал с шахматистом Магнусом Карлсеном из-за дресс-кода, призвал Запад обратить внимание на внешний вид главаря киевского режима Владимира Зеленского.
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