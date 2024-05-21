В Пентагоне признали, что ВС РФ добились успехов в Харьковской области

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ведомства В Пентагоне высказались о действиях российской армии на Харьковском направлении, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера.
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