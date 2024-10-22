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Царьград

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90 работников "Стройплощадки" дождались зарплаты от архангельского банкрота

90 работников "Стройплощадки" дождались зарплаты от архангельского банкрота

В столице Поморья прокуратура восстановила права работников ООО "Стройплощадка". Компания-банкрот задолжала зарплату 90 сотрудникам.

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