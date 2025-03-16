Профессор Юрий Жданов рассказал об использовании западными кураторами украинских кибервойск Западная помощь Украине деньгами и вооружениями так и не достигла своей главной цели – Россия не потерпела стратегического поражения на поле боя.
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