Неожиданно

Турецкий султан Реджеп Тайип Эрдоган вручил гинекологу Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре.