Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 631 подписчик

"Мы уже не в России, мы у них!": В Тольятти женщина в платке устроила стирку прямо в городском фонтане

"Мы уже не в России, мы у них!": В Тольятти женщина в платке устроила стирку прямо в городском фонтане

В Тольятти женщина в платке устроила стирку прямо в городском фонтане. Очевидцы снимали происходящее на телефоны, а в Сети пользователи возмутились тем, что никто не попытался остановить процесс: "Мы уже не в России, мы у них!"В Тольятти женщина в платке и национальной одежде устроила стирку прямо в городском фонтане.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя