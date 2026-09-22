"Мы уже не в России, мы у них!": В Тольятти женщина в платке устроила стирку прямо в городском фонтане

В Тольятти женщина в платке устроила стирку прямо в городском фонтане. Очевидцы снимали происходящее на телефоны, а в Сети пользователи возмутились тем, что никто не попытался остановить процесс: "Мы уже не в России, мы у них!"В Тольятти женщина в платке и национальной одежде устроила стирку прямо в городском фонтане.