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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Теннис – самый популярный вид спорта для ставок у россиян на Олимпиаде-2024. Футбол, баскетбол и волейбол – в топ-4

Теннис – самый популярный вид спорта для ставок у россиян на Олимпиаде-2024. Футбол, баскетбол и волейбол – в топ-4

Россияне чаще всего ставили на теннис на Олимпиаде-2024. Телеграм-канал «Вредный букмекер» опубликовал данные четырех букмекеров («Лига Ставок», БЕТСИТИ, «Марафон», PARI) об общем обороте ставок на Олимпиаду в прематче и лайве.

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