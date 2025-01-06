Стало известно, какой фильм получил "Золотой глобус"

+ A — Фильм «Бруталист» выиграл в нескольких номинациях кинопремии «Золотой глобус» Фильм американского кинорежиссера Брэди Корбета «Бруталист» победил в нескольких номинациях кинопремии «Золотой глобус».
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