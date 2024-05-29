Литва расторгнет соглашение с РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Сейм должен денонсировать этот договор Правительство Литвы в среду одобрило предложение о расторжении еще одного международного соглашения с Россией — соглашения о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в 1992 году.