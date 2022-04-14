Латвия отдала Украине треть своего военного бюджета

Президента Латвии Эгилса Левитс, прибывший накануне в Киев, заявил, что официальная Рига сделала уже всё от себя возможное, чтобы укрепить силу ВСУ, отдав на укрепление оборонной мощи Украины уже треть от собственных военных расходов на год.