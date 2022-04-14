Латвия отдала Украине треть своего военного бюджета

Президента Латвии Эгилса Левитс, прибывший накануне в Киев, заявил, что официальная Рига сделала уже всё от себя возможное, чтобы укрепить силу ВСУ, отдав на укрепление оборонной мощи Украины уже треть от собственных военных расходов на год.
Президента Латвии Эгилса Левитс, прибывший накануне в Киев, заявил, что официальная Рига сделала уже всё от себя возможное, чтобы укрепить силу ВСУ, отдав на укрепление оборонной мощи Украины уже треть от собственных военных расходов на год.
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