Хранение углерода в стройматериалах может помочь в борьбе с изменением климата

Строительные материалы, такие как бетон и пластик, способны удерживать миллиарды тонн углекислого газа, говорится в новом исследовании инженеров-строителей из Калифорнийского университета в Дэвисе и Стэнфордского университета.
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