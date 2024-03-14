Врач Разаренова: употребление жвачки стоит ограничивать 10 минутами

Длительное жевание резинки может приводить к проблемам с суставами челюсти. Ее употребление стоит ограничивать 10 минутами, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.
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