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Врач Разаренова: употребление жвачки стоит ограничивать 10 минутами

Врач Разаренова: употребление жвачки стоит ограничивать 10 минутами

Длительное жевание резинки может приводить к проблемам с суставами челюсти. Ее употребление стоит ограничивать 10 минутами, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.

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