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Эксперт Бирдсли заявил, что Зеленский выбрал не то время для реализации плана

Эксперт Бирдсли заявил, что Зеленский выбрал не то время для реализации плана

Военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Владимир Зеленский выбрал самое неподходящее время для реализации своих планов, которые якобы помогут Украине победить в текущем конфликте.

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Комментарии
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Федор Родников
Как можно рассуждать о проигрыше России в какой-либо войне,даже призрачной?-это возможно только при одном условии,если внутренние враги,а их ещё куча в руководстве РФ,смогут заварить внутреннюю смуту,но надеюсь этого не произойдёт и их вовремя ликвидируют.Хохляндия должна быть уничтожена как гос.образование и это будет так.
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