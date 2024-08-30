Эксперт Бирдсли заявил, что Зеленский выбрал не то время для реализации плана

Федор Родников

Как можно рассуждать о проигрыше России в какой-либо войне,даже призрачной?-это возможно только при одном условии,если внутренние враги,а их ещё куча в руководстве РФ,смогут заварить внутреннюю смуту,но надеюсь этого не произойдёт и их вовремя ликвидируют.Хохляндия должна быть уничтожена как гос.образование и это будет так.