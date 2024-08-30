Эксперт Бирдсли заявил, что Зеленский выбрал не то время для реализации плана

Военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Владимир Зеленский выбрал самое неподходящее время для реализации своих планов, которые якобы помогут Украине победить в текущем конфликте.
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