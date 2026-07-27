В Израиле призвали заселять сектор Газа евреями, поощряя эмиграцию палестинцев

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир убежден, что для того, чтобы решить вопрос с сектором Газа, необходимо не создавать совет по мирному урегулированию, а всячески поощрять эмиграцию палестинцев и.
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