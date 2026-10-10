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Мировое обозрение

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«Нет фиксы»: Как курьеры умудряются зарабатывать почти 200 тысяч в месяц

«Нет фиксы»: Как курьеры умудряются зарабатывать почти 200 тысяч в месяц

Главное в тезисах: Цифра: До 190 тысяч рублей в месяц — реальный потолок дохода курьера, но он достижим только при работе практически без выходных.

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