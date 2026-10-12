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Татар-информ

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Кабмин утвердил нагрудный знак «Почетный донор Республики Татарстан»

Кабмин утвердил нагрудный знак «Почетный донор Республики Татарстан»

Правительство РТ утвердило нагрудный знак «Почетный донор Республики Татарстан». Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации.

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