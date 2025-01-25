ТАСС/ZUMA Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прошли напряженно, сообщает Financial Times.
FT: Трамп заявил премьеру Дании, что готов захватить Гренландию
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Трамп просто распоясался! Мне даже интересно, что теперь будет делать правительство Дании, попросит ли помощи в обороне острова у ЕС, или сдастся на милость победителя?) И вообще, в связи с этими акульими пожеланиями Трампа что-то изменится в сознании ЕС, или они будут сидеть и смотреть, как Штаты пожирают сначала Гренландию, а потом и Канаду?
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19 час.
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