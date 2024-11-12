ИИ обучили выявлять метастазы по гистологическим изображениям

В индустриальной лаборатории поддержки принятия врачебных решений на базе технологий ИИ Сеченовского университета разработали алгоритм, позволяющий находить метастазы в лимфатических узлах на гистологических сканах при колоректальном раке.
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