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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bethesda планирует поддерживать Starfield обновлениями и контентом не менее пяти ле...

Bethesda планирует поддерживать Starfield обновлениями и контентом не менее пяти ле...

Bethesda планирует поддерживать Starfield обновлениями и контентом не менее пяти летВ планах Bethesda поддерживать Starfield в течение длительного времени после релиза: в одном из последних интервью Тодд Говард сообщил, что в настоящее время планируется поддерживать игру в течение как минимум пяти лет, чтобы сохранить активное… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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