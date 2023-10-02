На Западе обеспокоены победой на выборах в Словакии популиста Роберта Фицо

На Западе вызвала беспокойство победа на выборах в Словакии партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, пообещавшего «не отправлять ни одного патрона» в соседнюю Украину, что является признаком ослабления европейской поддержки, пишет New York Times.
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