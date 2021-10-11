Рязанских предпринимателей пригласили принять участие в бесплатном семинаре по налогам

На обучении участника расскажут о ведении Единого реестра субъектов среднего и малого бизнеса, применении ККТ на рынках и ярмарках, порядке взыскания и способах погашения задолженности по налогам и страховым взносам, выдачи квалифицированной электронной подписи налоговыми органами, а также бездекларационном порядке администрирования налога на имущество организаций в отношении недвижимого имущества, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость, с налогового периода 2022 года.